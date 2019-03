Antrenorul FCSB-ului, Mihai Teja, a părut pus pe gânduri după remiza cu FC Voluntari, scor 2-2, spunând că jucătorii săi încasează gol la fiecare ocazie a adversarilor.

Tehnicianul vicecampioanei a vorbit şi despre situaţia lui Olimpiu Moruţan, care a ceurt să fie schimbat în finalul partidei, când vicecampioana irosise deja toate cele trei schimbări: "Toate meciurile sunt grele. Noi am intrat bine în joc, am dat 1-0, după care am luat piciorul de pe acceleraţie. Până la acea fază fixă, Voluntariul nu intrase la noi în careu. După pauză ne-am dorit mai mult, am vrut să câştigăm, dar a fost un meci deschis. Un meci în care şi... citeste mai mult