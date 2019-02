Florinel Coman a părut destul de afectat de egalul FCSB-ului de la Chiajna. Mijlocaşul consideră că este de neconceput rezultatul, dar şi că jocul a lăsat în multe momente de dorit. Următorul meci din Liga 1 Betano cu Craiova este capital pentru FCSB, crede Coman.

”Am avut multe ocazii, dar nu am reuşit să marcăm. Nu ştiu ce s-a întâmplat, dar trebuie să analizăm ce am făcut, pentru că am avut multe greşeli. Am luat multe decizii proaste. Ne-am concentrat, am vorbit înainte de meci, am făcut totul pentru a câştiga, dar nu a intrat balonul în poartă. Trebuie să analizăm ce am făcut rău.

Mai e de muncit, trebuie să o facem mai mult. Dacă vom câştiga cu... citeste mai mult

acum 55 min. in Sport, Vizualizari: 17 , Sursa: Pro Sport in