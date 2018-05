Şeful DNA Ploieşti e încă în funcţie, la mai bine de șapte ore de când Parchetul General l-a anunţat că este pus sub învinuire! Am aflat şi ce face Laura Codruţa Kovesi: şefa DNA este la New York unde va participa la o reuniune la nivel înalt organizate de Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Potrivit DNA, Kovesi va vorbi în deschiderea unei sesiuni de dezbateri, intitulată „15 ani de implementare a Convenției - tendințe, realizări și provocări".

Reuniunea va găzdui două sesiuni de dezbateri la care, pornind de la prezentările făcute de experții invitați, ceilalți participanți vor avea posibilitatea să