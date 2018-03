Laura Codruţa Kovesi, Eduard Hellvig şi Florian Coldea au fost audiaţi, în urmă cu două săptămâni, în dosarul Black Cube.



SRI a confirmat prin vocea purtătorului de cuvânt că Eduard Hellvig a fost audiat la DIICOT, potrivit România TV.

"Domnul director al Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig, a fost la data de 28 februarie la sediul DIICOT, pentru a da declarații în legatură cu dosarul Black Cube. In cadrul declaratiilor, domnul Eduard Hellvig a reiterat faptul ca nu are nicio implicare in acest dosar si ca isi exprima totala disponibilitate pentru a sprijini orice institutie a statului roman in demersurile... citeste mai mult