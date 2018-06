Alianta Nord-Atlantica nu va apara Israelul in cazul unui atac din partea Iranului, a declarat secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. Motivul: Israelul este partener in cadrul NATO, dar nu membru, iar in aceasta situatie „garantarea securitatii” de catre NATO,nu se aplica. Alianta Nord-Atlantica nu este implicata in eforturi de pace in Orientul Mijlociu sau in conflicte militare din regiune, a subliniat secretarul general al NATO, potrivit USA Today.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat recent un acord incheiat in 2015, la Viena, intre marile puteri si Republica islamica, prin care sanctiuni internationale impuse Teheranului au fost ridicate in schimbul... citeste mai mult