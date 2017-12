Șeful de la Rutieră, din Giurgiu, acuzat de ucidere din culpă a făcut primele declarații în exclusivitate pentru Antena 3.

”Mă cunoșteam cu el de 30 de ani și era unul dintre ce mai buni prieteni ai mei. Discutam orice problemp cu el. Ce s-a întâmplat a fost un lucru nefericit. Barca s-a răsturnat cu noi. El era la vâsle. Prinsese o porțiune de liană în apă, atunci s-a aplecat în partea dreaptă, ne-am răsturnat. Am ținut legătura cu ei, am procedat ca în filmul Titanic. La mal am ajuns doar doi”, a mărturisit vizibil afectat bărbatul.

citeste mai mult

azi, 11:39 in Social, Vizualizari: 28 , Sursa: A1 in