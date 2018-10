Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, într-un interviu publicat vineri de Le Monde, că premierul ungar Viktor Orban "nu-şi mai are locul în Partidul Popular European (PPE)", în contextul în care Parlamentul European a votat recent pentru activarea articolului 7 din Tratatul UE, care ar putea duce în final la adoptarea de sancţiuni împotriva Ungariei, şi cu sprijinul eurodeputaţilor PPE, relatează AFP.

Preşedintele Comisiei Europene a spus că "Dl Orban nu-şi mai are locul în sânul PPE".

