Poliția brăileană l-a amendat pe șeful CJ Brăila pentru gropile din asfalt. 29.000 de lei este valoarea amenzii aplicate.

"Ce fac eu cu ea? Eu, personal? Eu nu am primit nici o amenda de la Politie. Consiliul Judetean o fi primit vreo amenda.Nu stiu, o sa vad. E contestata demult, toate amenzile sunt contestate.Contest-o tu atunci, daca nu e contestata de consiliu! Toate sunt pe drumurile cele bune. Eu nu am contestat-o in mod personal, poate o fi contestat-o Consiliul Judetean. Da, cred ca e constestata!Nu ma mai suna ca... citeste mai mult