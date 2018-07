Venirea lui Maurizio Sarri (59 de ani) atrage schimbări majore în atacul lui Chelsea. După ce a reuşit deja prima mutare a verii, Jorginho, de la Napoli, antrenorul italian are de gând să renunţe la Olivier Giroud şi să-l ofere pe Alvaro Morata într-o tranzacţie care-l are ca scop pe Gonzalo Higuain.

Vârful francez, care a venit la Chelsea în iarnă, de la Arsenal, e genul de atacant înalt, imobil, care nu se pliază pe stilul lui Sarri, iar noul manager de Stamford Bridge nu-l consideră o opţiune pentru viitorul sezon. Cu un singur an de contract rămas, Giroud, care azi ar putea câştiga Cupa Mondială din Rusia, va fi nevoit să-şi caute un alt club, pentru că nu... citeste mai mult