La doar cateva ore de la scandalul din interiorul PSD si de la demisia Guvernului Tudose, leul se depreciaza in fata principalelor valute. Euro, aproape de 4.66 lei, un nivel care nu a mai fost atins pana in prezent de moneda europeana. Francul elvetian s-a tranzactionat marti in medie la 3.95 lei, in vreme ce dolarul SUA la 3.81 lei. Guvernatorul BNR a dat semnalul ca Banca Centrala va permite fluctuatii mai mari ale leului, BNR concentrandu-se pe stabilitatea preturilor.

