Efectele neștiute ale piperului asupra organismului

Piperul (negru sau alb) nu numai ca da gust mancarurilor si e mirodenia cea mai populara de pe planeta, dar studiile arata ca are o si multime de beneficii pentru sanatatea noastra. De exemplu, piperul nu da dureri de stomac, asa cum se credea pana de curand. Dar este si excelent pentru digestie. In multe parti ale lumii proprietatile sale antibacteriene sunt puse la treaba pentru a conserva alimente perisabile! Mai mult, piperul este o sursa buna de fier, potasiu, mangan, vitamina C, vitamina K si fibre.

Expertii de la organicfacts.net ne ofera o lista cu cateva dintre numeroasele calitati benefice pe care le are mirodenia noastra de zi cu zi.

