Foarte multa lume asociaza cuvantul usturoi cu mirosul sau foarte puternic si unic dar si cu gustul specific care ramane in gura si respiratie a acestui aliment-minune.

Usturoiul a fost folosit atat ca produs de mancat cat si ca doctorie in multe culturi timp de mii de ani, datand tocmai de pe vremea constructiei piramidelor din Egipt. Se stie ca egiptenii din antichitate venerau usturoiul si au plasat multi bulbi de usturoi in mormantul lui Tutankamon.

Stim cu totii cum se foloseste usturoiul in mancare: foarte multe preparate capata un gust deosebit dupa ce sunt condimentate cu usturoi.

