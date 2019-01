Cafeaua este pentru multi dintre noi o licoare magica. Nu exista ritual de trezire fara macar o cescuta de cafea. In plus, nu exista intalnire, fie ca este romantica, intre prieteni, sau intre parteneri de afaceri, la care sa nu se consume cafea.

Dar stii ce se intampla in corpul tau dupa ce bei cafea?

Iata efectele cafelei, minut cu minut dupa ce o bei!

Cafea Efecte dupa 10 minute

Cafeina intra in sistemul circulator. Inima pompeaza mai tare, iar tensiunea arteriala creste.

Cafea Efecte dupa 20 minute

Incepi sa te simti mai alert si ai o putere de concentrare mai mare. Iei deciziile mai usor si rezolvi... citeste mai mult

