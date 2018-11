Chiar şi o încălzire globală sub pragul de 2 grade Celsius riscă să provoace până la sfârşitul secolului o topire a calotelor glaciare şi impactul acestui fenomen ar fi ''ireversibil'', avertizează un studiu publicat luni, relatează AFP.

Acordul de la Paris privind schimbările climatice vizează să menţină încălzirea globală în cel mai rău caz sub pragul de 2 grade Celsius, în mod ideal sub 1,5 grade Celsius, comparativ cu perioada preindustrială.

Dar angajamentele actuale ale statelor de a-şi reduce emisiile de gaz cu efect de seră ar conduce la un prag de trei grade Celsius.

În timp ce încălzirea climei este mai puternică la poli, cercetătorii explică de zeci

