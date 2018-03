Efectele benefice ale hameiului, aurul verde al berii Pe parcursul sezonului rece, organismul nostru este supus variatiilor de temperatura, fiind in acelasi timp privat de lumina naturala, fapt specific zilelor de iarna. Astfel, starea de spirit si buna functionare a organismului pot fi incet-incet alterate iar calitatea somnului poate la randul ei sa scada, lasand loc starilor de nervozitate si anxietate. Un prim pas important pentru a reintra in forma il reprezinta includerea in dieta a unor alimente sau bauturi cu aport de elemente nutritive esentiale pentru restabilirea starii de bine a organismului.

