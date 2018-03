Efectele benefice ale frigului asupra organismului

Iarna suntem tentati sa stam mai mult in casa, la caldura. Acest lucru nu este intotdeauna benefic organismului. Contrar vechilor credinte, frigul este bun pentru sanatate, asa ca ar fi ideal sa mergeti zilnic la o plimbare in parc sau in jurul blocului, chiar daca temperaturile sunt sub 0 grade. Evident, imbracati bine si nu va faceti griji mari daca inghetati putin, caci frigul are efecte benefice.

Tine gripa la distanta

Mai e bine de stiut ca racelile si gripa din timpul iernii nu sunt cauzate neaparat de frig, ci de virusuri si bacterii pe care oamenii le pot lua intrand in... citeste mai mult