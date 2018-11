Un fruct preferat de mulți români toamna, dar mai ales iarna poate să ucidă.

Grapefruit-ul este unul dintre cele mai consumate citrice de catre romani, bogat in vitamina C, de culoare rozalie si cu un gust acru-amarui.

Inca din 1999, cerceratorii americani au avertizat asupra efectelor adverse pe care le poate avea consumul de grapefruit sau de suc de grapefruit.

Grapefruitul a aparut in Barbados, fiind un hybrid dintre pomelo si diverse soiuri de portocal si contine substante chimice care asociate cu consumul de medicamente anti-colesterol poate duce la insuficienta renala.

