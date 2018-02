Din alimentaţie este aproape imposibil să se facă exces de vitamina C, dar când vorbim de administrarea de suplimentele cu vitamina C situaţia se schimbă.

În mod normal organismul unui adult are nevoie de 75 - 90 mg vitamina C/zi, iar limita maximă admisă, în conformitate cu The Merck Manuals Online Medical Library, este de 2000 mg/zi (2g), ceea ce înseamnă că atunci când se trece de această valoare se poate vorbi de supradozaj, potrivit bzi.ro.

Efecte adverse ale vitaminei C:

1. Efectul diuretic

2. Pietre la rinichi

3. Probleme gastro-intestinale

4. Migrene şi dureri de cap

5. Hemocromatoză

Alte reacţii... citeste mai mult

ieri, 13:11 in Sanatate, Vizualizari: 48 , Sursa: Realitatea in