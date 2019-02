Președintele ÎCCJ, Cristina Tarcea, a declarat luni, că a fost extrem de șocată când a aflat de existența unui protocol între ICCJ și SRI.

"În momentul în care am descoperit că la Înalta Curte există un protocol, a căzut cerul pe mine - la orice mă așteptam, numai la asta nu. Și am respirat într-un fel ușurată când am văzut că este din 2009.

Despre el nu vă pot spune prea multe, pentru că așa cum știți există probabil în desfășurare o urmărire penală și până când nu aflăm ce e cu el, e semnat, nu e semnat, e falsă, nu e falsă semnătura, nu putem specula pe tema asta și nici nu putem specula asupra efectelor eventuale pentru că în funcție de soluția care... citeste mai mult

