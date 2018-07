Șefa Curții Supreme, despre revocarea lui Kovesi: Am privit intrigată ce s-a întâmplat e inadmisibil.Preşedinta Curții Supreme, Cristina Tarcea, s-a arătat intrigată de modul în care s-au desfășurat lucrurile în ceea ce privește revocarea Laurei Codruţa Kovesi de la şefia DNA. În opinia sa, totul a fost inadmisibil de politizat."Nu am să vorbesc în numele colegilor mei judecători, pentru că nu am discutat cu dânşii aspectele astea. Am să vorbesc în numele meu şi am să vă spun că am privit, nu neapărat cu îngrijorare, dar intrigată tot ceea ce s-a întâmplat, pentru că mi s-a părut atât de inadmisibil de politizat totul, încât nu am ştiut exact ce se întâmplă... citeste mai mult