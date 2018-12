În același timp îi încurajează pe colegii ei să se înscrie pentru această funcție



„De ce nu? Eu consider că trebuie să existe democrație și trebuie să existe competiție. Nu trebuie să existe un singur candidat”, a spus Liliana Mincă



Liliana Mincă și-a amintit din nou cum a preluat președinția ALDE.

„Eu cunosc Botoșaniul, sunt născută aici, am rădăcinile aici, am rădăcinile aici, nu mi le-am luat și dus la București. Când am venit aici nu era absolut nimic, era mai rău ca la Covasna și Harghita. Nu... citeste mai mult

acum 52 min. in Locale, Vizualizari: 30 , Sursa: Botosaneanul in