Iată ce a scris Iordănescu pe Facebook:

"Nu doresc să ies în spaţiul public, cel puţin nu o perioadă. Îmi doresc linişte. Sunt însă câteva lucruri care trebuiesc spuse:

1. E naiv cine crede că latură sportivă a stat la bază plecării mele de la CFR. Nu poţi plecă după 3 jocuri de la o echipă, din care unul a reprezentat câştigarea unui trofeu pe terenul Craiovei.

2. Am fost în locul potrivit (un club cu multă istorie în spate) la momentul nepotrivit. Am venit alături de nişte oameni şi am plecat împreună. Sunt cei care m-au dorit şi adus la echipă şi care până la urmă au produs performanţă pentru CFR. Un campionat şi o supercupă reprezintă performanţă. Le mulţumesc pentru sprijinul... citeste mai mult

