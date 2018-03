Educatoarea vedea în fiecare zi că unul dintre elevii săi era mereu trist și abătut. S-a decis într-o zi să-l abordeze și să afle ce s-a întâmplat.

Nu se aștepta însă la o astfel de mărturisire. Micuțul Camden, patru ani, i-a povestit că tatăl său are probleme grave de sănătate și că poate muri. În plus, i-a spus că are nevoie de un transplant de rinichi.

Fără să stea pe gânduri, educatoarea Nancy Bleuer, 54 de ani, din Iowa, SUA, a pus mâna pe telefon și a vorbit cu tatăl micuțului. S-a oferit să fie donatoarea sa.

„E uimitor. Sunt oameni care așteaptă un rinichi zilnic, și pentru organe, în general. Îmi doresc să existe...