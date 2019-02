Se vorbeşte mult, chiar foarte mult despre educaţie. Am spus “se vorbeşte”. Dacă i-aş întreba pe mulţi din aceştia care este etimologia cuvântului “educaţie”, aş fi încântat să-mi spună că provine din latinescul “e” (sau ex) şi “duco, ducere”. Tradus, înseamnă “a scoate din”. Noi, modernii, am uitat ce ştiau anticii : că educaţia nu înseamnă “să bagi” în mintea copilului reguli şi informaţii, ci “să scoţi din” el… Dar ce? E vorba de două lucruri. Mai întâi să scoţi – prin exerciţii de disciplinare – dezordinea şi... citeste mai mult