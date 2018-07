Educatie financiara in scoala continua Raiffeisen Bank si Junior Achievement Romania continua programul de educatie financiara in scoli, oferindu-le elevilor o experienta completa de invatare.

In anul scolar 2017-2018, peste 5.500 de elevi din clasele 0 - IV au inteles importanta economisirii si, sub indrumarea a 231 de profesori si consultanti voluntari Raiffeisen Bank, au simulat tranzactii bancare, au analizat si prioritizat optiuni de cumparare, au experimentat statutul de antreprenor si au luat... citeste mai mult