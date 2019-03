Prin programul de educație financiară Școala de Bani, BCR se alătură, pentru al doilea an consecutiv, inițiativei globale Global Money Week, lansată în 2012 de Asociația Child and Youth Finance International.

Global Money Week are loc între 25 și 31 martie, când profesorii BCR din cadrul programului Școala de Bani vor vizita peste 360 de școli, din 50 de orașe și vor interacționa cu 24.500 de copii și adolescenți din licee, școli și grădinițe.

Tematica ediției din acest an este “Learn.Save.Earn”, iar profesorii Școlii de Bani își propun să îi ajute pe elevii participanți la... citeste mai mult