Până pe 11 aprilie, toate şcolile din învăţământul primar şi gimnazial se pot înscrie la cea de-a patra ediţie a „Şcolii Zero Waste”(„Şcoala Zero Deşeuri”). Competiţia se va desfăşura în perioada 18 aprilie – 27 mai. „Şcoala Zero Waste” este un...

Evenimentul, 6 Aprilie 2016