Want create site? With Free visual composer you can do it easy. Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Călărași derulează, în perioada 1 iunie 2017 – 31 decembrie 2018, proiectul „Profesori inovatori pentru o Școală Europeană”. Proiectul este...

Observator de Calarasi, 14 Iunie 2017