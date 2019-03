Apoi, două posturi de televiziune din Statele Unite au aflat de aceste proiecte secrete şi au intrat într-o cursă de a fi primele care le documentau din interior. Preşedintele John F. Kennedy era reticent însă faţă de orice lucru care ar fi putut duce la o confruntare cu Uniunea Sovietică, şi a aprobat măsuri fără precedent pentru a împiedica realizarea celor două documentare de televiziune, punând la încercare limitele presei libere în era escaladării tensiunilor nucleare. DESPRE AUTOR: GREG MITCHELL a publicat mai mult de zece cărţi, incluzând The Campaign of the Century, distinsă cu Goldsmith Book Prize şi finalistă pentru Los Angeles... citeste mai mult

acum 39 min. in Cultura-Media, Vizualizari: 13 , Sursa: Adevarul in