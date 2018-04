Editorial: Prima impresie conteaza intodeauna In ultimii ani am avut foarte multe intalniri, atat personale, cat si profesionale. Astfel, am cunoscut multi oameni si recunosc, au fost situatii in care purtam un zambet fals si multe masti. Mi-am dat seama ca prima impresie pe care o las persoanei cu care ma intalnesc conteaza enorm si ma urmareste toata viata.

Am citit mult despre "Cum sa lasi o impresie buna?", insa pana nu am testat eu anumite lucruri, nu am gasit raspunsul. Studiile spun ca ne... citeste mai mult