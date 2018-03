Editorial Magda Florea: Detinutii din inchisorile romanesti, despagubiti cu mii de euro de stat Conform unui proiect de lege aflat in lucru la Ministerul Justitiei, detinutii care au stat in conditii necorespunzatoare in penitenciare, vor fi despagubiti. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader inca nu s-a gandit la o suma, dar lasa calculele in seama Administratiei Nationale a Penitenciarelor.Totusi, in demersul domniei sale, Toader exemplifica cum state precum Ungaria si Italia platesc detinutilor, cate cinci euro pe fiecare zi petrecuta in conditii... citeste mai mult

