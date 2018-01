EDITORIAL. E cineva pe-aici? In 2018, cuvantul "schimbare" a devenit cel mai de speriat cuvant din dictionar. Schimbare? Nu mai vrem! Revolutie? Da, dar nu una fiscala! Vestea instalarii unui Guvern nou, "il nelinisteste" in stilu-i calm, caracteristic, pe presedintele Klaus Iohannis, in timp ce unii contabili sunt deja pe vitamine pentru a face fata acestei perioade de inceput de an.

In America, Oprah Winfrey a fost deja desemnata pe Twitter urmatoarea femeie candidat la functia de presedinte. Si la noi se rade... citeste mai mult

