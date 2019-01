Un reprezentat de la The Washington Post afirmă că li s-a adus la cunoştinţă faptul că cineva ar fi împărţit ziarele cu titluri şi articole false. O activistă, L.A. Kauffman, şi-a asumat fapta şi a declarat pentru National Public Radio că a colaborat cu alţi activişti, precum autoarea Onnesha Roychoudhuri şi voluntarii de la Yes Men, o organizaţie pentru probleme sociale şi politice.

Organizaţia a copiat formatul publicaţiei în totalitate şi a schimbat mottoul de la „democraţia moare în întuneric” la „democraţia se trezeşte şi luptă”.

„Se distribuie ediţii scrise false ale ziarului The Washington Post în zona centrală a capitalei. De asemenea, ştim că... citeste mai mult

