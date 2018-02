Contemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Uniunea Scriitorilor din România anunță publicarea volumului

Leon Levițchi—Archive (LLA). LLA 2 - Ironia lui Byron. Teza mea de licență. 1941. Ediție facsimil în trei volume. Editat de C. George Sandulescu și Lidia Vianu



Prima partea a volumului Leon Levițchi –Archve, anume LLA 1- Leon D. Levițchi (1918-1991) editat de C. George Sandulescu și Lidia Vianu, a apărut în anul 2013... citeste mai mult

