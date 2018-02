Ediție online: Leon Levițchi – Chemarea Nordului

Contemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Uniunea Scriitorilor din România anunță publicarea volumului

Leon Levițchi—Archive (LLA) LLA 4. Chemarea Nordului. Impresii de călătorie (Norvegia–Spitzberg). 1937. Ediție facsimil în 2 volume. Editat de C. George Sandulescu și Lidia Vianu

Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la nașterea Profesorului de limbă și literatură engleză Leon D. Levițchi.

Ce este Anglistica? Este pur și simplu absolut tot ce se leagă nu numai de limba, ci și de literatura engleză,... citeste mai mult

