Contemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Uniunea Scriitorilor din România anunță publicarea volumului

Arhiva Margareta Sterian - Culorile cântecului. Editat de Lidia Vianu și Bianca Zbarcea.

Pictura este pentru Margareta Sterian zidul lui Manole. Fiecare imagine are o poveste, pentru cine o poate desluși. Contemporary Literature Press publică astăzi o posibilă cheie, deschide ușa în spatele căreia se află viața interioară a pictoriței. Culorile cântecului este o selecție de poeme scrise în românește și traduse de însăși autoarea... citeste mai mult

azi, 10:39 in Cultura-Media, Vizualizari: 20 , Sursa: Amosnews in