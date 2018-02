Contemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Uniunea Scriitorilor din România anunță publicarea volumului

Six English Poets about Mai 2017 în București Romania's Moment. Editat de Lidia Vianu



Contemporary Literature Press publică un volum scris de șase poeți britanici, care au lucrat cu studenții Lidiei Vianu în mai 2017, în cadrul unui masterclass de traducere a poeziei românești în limba engleză. Institutul Cultural Român a găzduit acel masterclass, care a ajuns acum... citeste mai mult

