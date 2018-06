Ediția cu numărul 10 a Festivalului Internațional Samfest Jazz are loc în acest weekend, între 22 și 24 iunie, în parcul de lângă Turnul Pompierilor, în organizarea Centrului Cultural ”G.M. Zamfirescu”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Satu Mare. Accesul publicului în cele trei seri muzicale va fi liber.

Pentru o primă prezentare a evenimentului îi dăm cuvântul reputatului Florian Lungu, marele promotor al jazzului în România, care va prezenta și în acest an concertele din festival.

"Un an are 12 luni. În răstimpul unora dintre ele, Măria Sa JAZZ-ul îşi află capitala...