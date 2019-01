În timpul tradiţionalei conferinţe de presă de deschidere, actorul din "Cacealmaua/ The Sting" şi "Departe de Africa/ Out of Africa", în vârstă de 82 de ani, a apărut singur pe scenă şi le-a spus jurnaliştilor: "După ce am făcut asta timp de 34 de ani, de când a fot lansat festivalul, cred că am ajuns într-un punct în care pot să am un rol diferit".

Aproape 120 de lungmetraje vor fi prezentate până pe 3 februarie la Sundance, unde sunt aşteptate numeroase vedete, printre care Emma Thompson, Hilary Swank, Viola Davis, Jake Gyllenhaal, Toni Collette, Annette Bening, Demi Moore, Keira Knightley sau Zac Efron.

