PSD și ALDE i-au convocat duminică în ședință pe miniștrii actuali și pe cei propuși pentru a face parte din guvernul Dăncilă, pentru a discuta despre programul de guvernare şi priorităţile legislative ale sesiunii parlamentare următoare.

Ședința, care are loc cu o zi înainte de votul de luni, are loc la Parlament și este condusă de PSD, Liviu Dragnea, şi ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, alături de premierul desemnat, Viorica Dăncilă.

Miniştrii Cabinetului Dăncilă vor fi audiaţi luni de comisiile de specialitate, iar Parlamentul va vota în aceeaşi zi componenţa noului Guvern.

