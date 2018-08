Șeful executivului, Viorica Dăncilă, va prezenta în această seară, de la ora 19.00, detaliile rectificării bugetare. "Avem o rectificare bugetară pozitivă, avem venituri în plus la bugetul general consolidat", a precizat premierul în debutul ședinței de guvern.

Premierul Viorica Dăncilă despre rectificarea bugetară EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: ACTUALIZARE 13.43 "Legat de rectificarea bugetară, vreau să vă spun că avem o rectificare bugetară pozitivă, avem venituri în plus la bugetul general consolidat per sold de aproape 6 miliarde de lei", a anunțat premierul Viorica Dăncilă în debutul ședinței de guvern.

