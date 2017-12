Articol de Socaciu NarcisJURNALISPORT Sambata, 30 Decembrie, 21:25

Edinson Cavani nu vrea să părăsească PSG şi vrea să câştige Champions League cu francezii, declarând că nu are nicio problemă cu coechipierul său Neymar.

Cavani a avut evoluţii extraordinare de când s-a transferat la PSG în 2013, de la Napoli, înscriind 155 de goluri. În vârstă de 30 de ani, acesta are trei titluri, dar Champions League lipseşte, în ciuda cheltuielilor masive ale clubului.

Într-un interviu acordat pentru The Thelegraph, Cavani a vorbit despre relaţia sa cu Neymar, care... citeste mai mult