În tur, în urmă cu o săptămână, fusese 4-1 pentru catalani.

"Nimeni nu a crezut în noi că am putea câştiga, ne dădeau cel mult 5% şanse de calificare, dar împotriva unei echipe precum Barcelona... E firesc acest lucru! După ce am marcat primul gol, am crezut şi mai mult în noi. Ne-a dat aripi şi i-am presat! Victoria e imposibil de descris în cuvinte. Am pierdut în faţa Fiorentinei în campionat, dar azi puteam să batem Barcelona la un scor mult mai mare", a spus vârful Romei.

azi, 08:28