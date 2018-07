Antrenorul CFR-ului, Edward Iordănescu, şi-a criticat jucătorii după eşecul cu Malmo din turul II preliminar al Ligii Campionilor. După un joc extrem de modest, la capătul căruia campioana României n-a expediat niciun şut pe spaţiul porţii adverse, Iordănescu Jr a spus că CFR nu merita să obţină mai mult.

"Am întărit un adversar valoros şi superior în anumite momente. Ştiam că întâlnim o echipă cu un ritm bun de joc, care traversează o formă foarte bună. Am făcut un joc lent, aş fi vrut să avem un joc mai dinamic. Am produs prea puţin fotbal din punct de vedere ofensiv şi au existat câteva inexactităţi în...

