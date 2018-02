Antrenorul formaţiei Astra Giurgiu, Edward Iordănescu, a declarat, vineri, după remiza obţinută pe terenul Viitorului, scor 1-1, că jucătorii săi au controlat jocul în prima repriză şi a pus căderea avută în partea secundă pe seama meciurilor puţine disputate în intersezon.

"N-ar fi drept să spun că sunt supărat, după aspectul jocului din repriza a doua. Am înfruntat campioana României, produce încontinuu, este efectiv o fabrică de jucători. Este meritul lui Gică şi al jucătorilor. Ne aşteptam la un meci greu, nu sunt uşor de gestionat astfel de jocuri. Nu am respins un punct, pentru că acest egal face să plecăm la patru puncte diferenţă, pentru că am... citeste mai mult