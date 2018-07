Edi Iordănescu a fost demis de la CFR Cluj după doar trei meciuri oficiale. Antrenorul a dorit să spună adevăratul motiv pentru care a fost înlăturat de pe banca tehnică.



”Nu doresc sa ies in spatiul public, cel putin nu o perioada. Imi doresc liniste. Sunt insa cateva lucruri care trebuiesc spuse :

1. E naiv cine crede ca latura sportiva a stat la baza plecarii mele de la Cfr. Nu poti pleca dupa 3 jocuri de la o echipa, din care unul a reprezentat castigarea unui trofeu pe terenul Craiovei.

2. Am fost in locul potrivit (un club cu multa istorie in spate) la momentul nepotrivit. Am venit alaturi de niste oameni si am plecat impreuna. Sunt cei care m-au... citeste mai mult

acum 21 min. in Sport, Vizualizari: 21 , Sursa: Jurnalul National in