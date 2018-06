Superstarul lui Chelsea, Eden Hazard, a făcut drumul Belgiei la Cupa Mondială. Hazard crede că naţionala sa se va impune în finala Campionatului Mondial, după o victorie împotriva Angliei.

Ediţia Cupei Mondiale din Rusia reprezintă ultima ocazie pentru actuala generaţiei a Belgiei de a face performanţă la un turneu final. Considerată o generaţie de excepţie, naţionala Belgiei nu a reuşit lucruri extraordinare, iar Eden Hazard crede că 2018 este anul echipei sale.

acum 52 min.