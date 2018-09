Pe 3 iulie, Ed Sheeran va susține primul său concert în România. Evenimentul va avea pe Arena Națională din București, făcând parte din turneul de promovare a celui mai recent album al artistului, ”Divide”.

Publicul va putea cânta alături de Ed hituri de pe albumul ”Divide”, precum ”Shape Of You” și ”Perfect”, dar și melodii apreciate de pe discurile anterioare, precum ”Thinking Out Loud” sau ”I See Fire” (de pe coloana sonoră a filmului ”The Hobbit: The Desolation of Smaug”).Concertul lui Ed Sheeran de la București face parte din turneul mondial ”Divide”, pe care artistul l-a început în martie 2017 și care i-a adus vara aceasta un nou... citeste mai mult