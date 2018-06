ECOTIC, în parteneriat cu APDETIC, InfoCons și Rotary Club București Continental dau o nouă viață echipamentelor IT prin campania de donații „Împreună, SE POATE”.

Campania, lansată de Ziua mondială a mediului, se va desfășura în perioada 5 iunie – 26 octombrie 2018 și se adresează tuturor entităților care doresc să predea echipamente IT in vederea reutilizarii, ca act important de responsabilitate socială.

Reutilizarea, unul din principiile de bază ale economiei circulare și, implicit, ale unei societăți sustenabile, are un mare potențial, în special pentru sectorul IT. Prin simplul gest de donare a... citeste mai mult

