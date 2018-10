„Daniel Dăianu ne ofera o noua carte scrisa intr-un stil atragator si eliberat de statistici greoaie. Preocupat de viitorul Romaniei si al Uniunii Europene, de conditiile aderarii la zona euro, el subliniaza necesitatea ca Romania sa invinga piedici si inertii interne pentru restabilirea echilibrelor macroeconomice in mod durabil si pentru o dezvoltare robusta si competitiva. Autorul reliefeaza apele involburate ale Uniunii Economice si Monetare Europene, nevoia de reforme, dar si pericolul ca proiectul european sa fie prins in capcanele unor dispute si curente eurosceptice, centrifuge. In opinia lui Daniel Dăianu, bancile centrale, alaturi de alte institutii... citeste mai mult

azi, 12:55 in Cultura-Media, Vizualizari: 29 , Sursa: Adevarul in